Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе 

РИА Новости и ещё 26 29 минут назад
США призвали Армению и Азербайджан прекратить бои
Фото: Министерство обороны Армении
США осуждают насилие на армяно-азербайджанской границе и призывают стороны прекратить применение силы, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы осуждаем насилие на армяно-азербайджанской международной границе и призываем стороны прекратить применение силы, избегать дальнейшей эскалации и строго соблюдать прекращение огня. США остаются готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования", — написала она в Twitter.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Последние новости
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Комментарии 60
Армия , Войска , Конфликты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двести русских слов вошли в финский сленг
Двести русских слов вошли в финский сленг
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Гей-браки рассорили эстонское руководство
Гей-браки рассорили эстонское руководство
Раскрыта суть махинаций в Грузии времен Саакашвили
Раскрыта суть махинаций в Грузии времен Саакашвили
Видео
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение