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Третий азербайджанский военный умер после инцидента на границе с Арменией 

РИА Новости 1 час назад
Стало известно о новой жертве инцидента Баку с Ереваном
Фото: Reuters
Число погибших азербайджанских военнослужащих во время вооружённого инцидента на границе с Арменией в воскресенье возросло до трёх, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны республики.
Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном столкновении на границе с Арменией, на участке Товузского района. Ранее ведомство сообщало о двух погибших военных и пятерых раненых.
"Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш (сержант — ред.) Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы", — сообщили в пресс-службе.
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Армия , Происшествия , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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