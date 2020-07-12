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От коронавируса в России вылечились более 7,5 тыс. военных 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
От коронавируса в РФ вылечились 7,5 тыс. военных
Фото: ТАСС
В России от коронавирусной инфекции за последние сутки вылечились 89 военнослужащих, общее число выздоровевших военных превышает7,5 тыс., говорится в бюллетене Минобороны.
«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 89 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7 тыс. 561 человек», — цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости».
Среди гражданского персонала вылечились 898 человек. По состоянию на 12 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 1 тыс. 221 случаев коронавируса. Среди курсантов и слушателей вузов вирус подтвержден у 266 человек.
В 16 многофункциональных медцентрах Минобороны лечение проходят 682 человека.
В ведомстве отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Напомним, число новых случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6 тыс. 615.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , РИА Новости
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