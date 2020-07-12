Турция рассказала об условиях прекращения войны в Ливии 

Одно из условий прекращения войны в Ливии — вывод незаконных вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара из стратегически важных районов страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем интервью, его цитирует агентство Anadolu.

Он рассказал, что во время переговоров в Стамбуле Москва предложила дату начала прекращения огня в Ливии, однако правительство национального согласия (ПНС) выдвинул условие: освобождение городов Сирт и Джуфра.

«Дальнейшее развитие процессов зависит от противоположной стороны (Ливийской национальной армии, ЛНА — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул Чавушоглу. Он предупредил, что в противном случае наступательные операции ПНС продолжатся.

По мнению главы МИД, если в стране сохранится напряженность, это может привести к прямому столкновению зарубежных сил. Турция, по словам Чавушоглу, выступает против «нагнетания обстановки» и военных столкновений.

7 июля сообщалось, что авиабаза аль-Ватия на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у главы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников. На этом основании правительство Ливии обвинило неназванные иностранные государства в атаке.

До этого Чавушоглу обозвал Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Ее условия включали в себя прекращение огня на всей территории страны, равное представительство всех частей страны в политических органах — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), и принятие конституционной декларации.