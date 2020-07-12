Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция рассказала об условиях прекращения войны в Ливии 

Lenta.ru 3 часа назад
Турция рассказала об условиях прекращения войны в Ливии
Фото: Reuters
Одно из условий прекращения войны в Ливии — вывод незаконных вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара из стратегически важных районов страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем интервью, его цитирует агентство Anadolu.
Он рассказал, что во время переговоров в Стамбуле Москва предложила дату начала прекращения огня в Ливии, однако правительство национального согласия (ПНС) выдвинул условие: освобождение городов Сирт и Джуфра.
«Дальнейшее развитие процессов зависит от противоположной стороны (Ливийской национальной армии, ЛНА — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул Чавушоглу. Он предупредил, что в противном случае наступательные операции ПНС продолжатся.
По мнению главы МИД, если в стране сохранится напряженность, это может привести к прямому столкновению зарубежных сил. Турция, по словам Чавушоглу, выступает против «нагнетания обстановки» и военных столкновений.
7 июля сообщалось, что авиабаза аль-Ватия на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у главы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников. На этом основании правительство Ливии обвинило неназванные иностранные государства в атаке.
До этого Чавушоглу обозвал Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Ее условия включали в себя прекращение огня на всей территории страны, равное представительство всех частей страны в политических органах — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), и принятие конституционной декларации.
В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.
Последние новости
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Путин высказал отношение к критике в свой адрес Путин высказал отношение к критике в свой адрес Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Комментарии
Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Муаммар Каддафи , Мевлют Чавушоглу , Lenta.ru , Ливия , Москва , Сирт , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение