Появилось фото «Щуки» российских наемников 

В Telegram-канале «Военный Осведомитель» появилась фотография броневика кустарного производства на базе грузового автомобиля «Урал-4320». Машина, прозванная «Щукой», принадлежит российской частной военной компании.

Как пишет канал, у наемников есть несколько подобных броневиков. Некоторые из них были замечены в Ливии, а в 2017 году их видели в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.