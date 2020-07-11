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В США нашли замену истребителю F-16 

ТК «Звезда» и ещё 2 2 часа назад
В США нашли замену истребителю F-16
Фото: ТК «Звезда»
Новые летательные аппараты должны стереть грань между обычными беспилотниками и крылатыми ракетами одноразового использования.
ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg. Перевооружение хотят провести с 2023 года.
Отмечается, что новые летательные аппараты должны стереть грань между обычными беспилотниками и крылатыми ракетами одноразового использования. Они заменят не только истребители, но и своих предшественников — модель MQ-9, которая, как ожидается, к тому времени уже устареет.
По словам помощника секретаря ВВС США Уилла Ропера, наработки команды создателей Skyborg в будущем могут быть использованы и для гражданских целей, передает издание Aviation Week & Space Technology.
Проект Skyborg разработан Исследовательской лабораторией ВВС США. Американские военные предполагают, что в будущем он должен заменить обычные беспилотники, ракеты и ударные самолеты на полях сражений.
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Армия , Оружие , США
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