Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США усилят группировку войск в Польше 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
США усилят группировку войск в Польше
Фото: defence.gov
Американский лидер ранее неоднократно заявлял о желании сократить контингент в Германии.
США собираются усилить группировку своих войск в Польше за счет сокращения контингента в Германии. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.
По словам президента США, около половины американских солдат из Германии вернутся домой, еще часть переведут в Польшу. Такое заявление Трамп сделал в интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену.
Американский лидер ранее неоднократно заявлял о желании сократить контингент в Германии. По его словам, власти ФРГ постоянно задерживают оплату дорогого содержания контингента солдат США.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
ТК «Звезда»: последние новости
Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе В Кремле назвали абсолютной глупостью слова главкома ВМС Украины о подготовке к войне с Россией В Кремле назвали абсолютной глупостью слова главкома ВМС Украины о подготовке к войне с Россией Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт
Армия , Войска , Дональд Трамп , Washington Post , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение