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Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе
Фото: globallookpress.com
В переговорах между сторонами, по заявлению украинских властей, заметен значительный прогресс.
В ближайшее время будет организован очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом. Такое заявление сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с журналистами 10 июля.
По его словам, договоренность о продолжении обмена уже достигнута.
Ермак отметил, что на данный момент стороны подошли вплотную к успешному согласованию многих вопросов. В частности, переговоры стоят в одном шаге от окончательного решения по плану разминирования, которому было уделено долгое время и значительное внимание.
«Сегодня мы очень близки к результату», — цитирует его «Новое время».
Однако, как указал специалист, окончательного решения по ряду актуальных проблем пока нет. Так, все еще не закрыто обсуждение точек разведения сил.
Ранее на совещании Совета безопасности России с президентом страны Владимиром Путиным участники беседы отметили свое разочарование в связи с отсутствующей динамикой урегулирования донбасского кризиса.
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Комментарии 4
Армия , В мире , Войска , Андрей Ермак , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , Киев
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