Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе 

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В переговорах между сторонами, по заявлению украинских властей, заметен значительный прогресс.

В ближайшее время будет организован очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом. Такое заявление сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с журналистами 10 июля.

По его словам, договоренность о продолжении обмена уже достигнута.

Ермак отметил, что на данный момент стороны подошли вплотную к успешному согласованию многих вопросов. В частности, переговоры стоят в одном шаге от окончательного решения по плану разминирования, которому было уделено долгое время и значительное внимание.

«Сегодня мы очень близки к результату», — цитирует его «Новое время».

Однако, как указал специалист, окончательного решения по ряду актуальных проблем пока нет. Так, все еще не закрыто обсуждение точек разведения сил.