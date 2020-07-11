Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу 

Сергей Рябков. США будут пытаться убедить союзников выйти из Договора по открытому небу, если они последуют примеру Вашингтона, то судьба договора будет предрешена и он прекратит свое существование, сказал замглавы МИД РФ

"Мы сожалеем об этом решении, считаем его абсолютно неоправданным. Мотивы, по которым США приняли данное решение, неприемлемы. Попытка возложить на Россию ответственность за это решение недобросовестна. Подчеркиваем, что у нас есть целая серия серьезнейших претензий к США и к некоторым их союзникам, и к некоторым государствам-клиентам США, в том смысле как они не выполняют или не полностью выполняют требования договора", — сказал Рябков в интервью телеканалу "Дума-ТВ".

По его словам, США стараются максимально освободиться от любых ограничений в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон считает "принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество".

"Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. Мы неоднократно доказывали, в том числе в последние годы, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", — сказал российский дипломат.

"Выйдя из договора, США вполне могут, судя по их поведению в последнее время, попробовать потянуть за собой некоторых своих союзников. Если это произойдет, тогда, конечно, судьба договора будет предрешена и он прекратит свое существование", — подчеркнул Рябков.