Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США постановили, что Иран должен выплатить $879 млн за теракт 1996 года 

News.ru и ещё 1 1 час назад
США потребовали от Ирана почти миллиард за теракт
Фото: globallookpress.com
Иран должен выплатить компенсации пострадавшим и семьям американских военных, погибших при теракте в жилом комплексе Khobar Towers в Саудовской Аравии в 1996 году. Такое решение принял суд США.
Отмечается, что при теракте погибли 19 военнослужащих ВВС США и местных сотрудников, почти 500 человек были ранены. Ответственность за преступление в Соединённых Штатах возложили на боевиков движения «Хезболла» и Иран. Теперь Тегеран должен выплатить более $879 млн 14 военнослужащим и 21 члену их семей.
Как сообщает издание Air Force Times, это не первое решение суда США по этому теракту. В 2018 году инстанция уже выносила решение о выплатах по аналогичному делу, связанному с этим терактом, однако тогда речь шла о $104 млн Кроме того, в 2013 году было принято судебное решение, что Иран должен выплатить $591 млн семье одного из погибших военнослужащих.
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки одобрили санкции против ливанских организаций и граждан республики после обвинений в связях с террористами, сообщает Минфин США.
В списке оказались трое жителей ближневосточной страны и 12 структур, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Предполагается, что военизированная шиитская организация и партия «Хезболла» получала деньги от продажи фармацевтической продукции и бензина.
News.ru: последние новости
Украина насмешила пользователей роликом испытания дрона на «Панцирях» Украина насмешила пользователей роликом испытания дрона на «Панцирях» Генерал-лейтенант рассказал о целях испытаний С-400 в Турции Генерал-лейтенант рассказал о целях испытаний С-400 в Турции Российские C-400 теряют актуальность для Персидского залива Российские C-400 теряют актуальность для Персидского залива
Комментарии 16
Армия , Казначейство США , Хезболла , Иран , Саудовская Аравия , США , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение