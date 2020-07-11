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Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество 

РИА Новости и ещё 2 34 минуты назад
«США не достигнут военного преимущества»
Фото: РИА Новости
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, США стремятся обеспечить себе максимальную свободу в сфере контроля над вооружениями.
"Они считают принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество. Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", — заявил Рябков в эфире Дума.тв.
"В этом ни у кого не должно быть сомнений", — подчеркнул замминистра.
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Армия , Войска , Оружие , Политика , Сергей Рябков , МИД , США
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