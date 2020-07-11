«США не достигнут военного преимущества»

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По его словам, США стремятся обеспечить себе максимальную свободу в сфере контроля над вооружениями.

"Они считают принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество. Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", — заявил Рябков в эфире Дума.тв.

"В этом ни у кого не должно быть сомнений", — подчеркнул замминистра.