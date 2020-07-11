Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире 

News.ru и ещё 3 45 минут назад
США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
Фото: globallookpress.com
США разрабатывают самый крупный ледокол в мире, сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Как сообщает ТАСС, глава Белого дома заявил об этом в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида и его речь транслировали в эфире.
Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, ещё 10 ледоколов, — цитирует его агентство.
При этом Трамп признал, что у США сейчас только один ледокол, тогда как у России их 40.
У нас будет два, но хотели бы ещё 10, — добавил Трамп.
Кроме того, по его словам, в США сейчас обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.
Ранее замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что США срочно нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией на арктических территориях. Он уточнил, что береговая охрана владеет единственным ледоколом Polar Star, которому 40 лет, в то время как РФ закончила создание шести новых баз и шести новых ледоколов.
Как писал NEWS.ru, Трамп издал Меморандум о национальных интересах США в Арктике и Антарктике. Документ требует от его администрации в течение 60 дней представить план строительства трёх тяжёлых и трёх средних ледоколов к 2029 году для поддержания постоянного присутствия в регионах. Эксперты считают это попыткой противостоять российскому освоению Арктики. Впрочем, даже с новыми судами Вашингтон мало что сможет противопоставить Москве в заполярных водах.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
News.ru: последние новости
Украина насмешила пользователей роликом испытания дрона на «Панцирях» Украина насмешила пользователей роликом испытания дрона на «Панцирях» Генерал-лейтенант рассказал о целях испытаний С-400 в Турции Генерал-лейтенант рассказал о целях испытаний С-400 в Турции Российские C-400 теряют актуальность для Персидского залива Российские C-400 теряют актуальность для Персидского залива
Комментарии 7
Армия , Оружие , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оправдалась за слова Саакашвили о Грузии
Украина оправдалась за слова Саакашвили о Грузии
Раскрыта суть махинаций в Грузии времен Саакашвили
Раскрыта суть махинаций в Грузии времен Саакашвили
СБ ООН не принял вторую резолюцию России по Сирии
СБ ООН не принял вторую резолюцию России по Сирии
МКС приблизится к Земле на километр
МКС приблизится к Земле на километр
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение