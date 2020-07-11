США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

Как сообщает ТАСС, глава Белого дома заявил об этом в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида и его речь транслировали в эфире.

Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, ещё 10 ледоколов, — цитирует его агентство.

При этом Трамп признал, что у США сейчас только один ледокол, тогда как у России их 40.

У нас будет два, но хотели бы ещё 10, — добавил Трамп.

Кроме того, по его словам, в США сейчас обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.

Ранее замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что США срочно нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией на арктических территориях. Он уточнил, что береговая охрана владеет единственным ледоколом Polar Star, которому 40 лет, в то время как РФ закончила создание шести новых баз и шести новых ледоколов.

Как писал NEWS.ru, Трамп издал Меморандум о национальных интересах США в Арктике и Антарктике. Документ требует от его администрации в течение 60 дней представить план строительства трёх тяжёлых и трёх средних ледоколов к 2029 году для поддержания постоянного присутствия в регионах. Эксперты считают это попыткой противостоять российскому освоению Арктики. Впрочем, даже с новыми судами Вашингтон мало что сможет противопоставить Москве в заполярных водах.