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Военные РФ в Южной Осетии «уничтожили» наступающего условного противника 

ИА Regnum 58 минут назад
Военные РФ в Южной Осетии «уничтожили» противника
Фото: РИА Новости
Военные учения провели в Южной Осетии военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с югоосетинскими коллегами. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба ЮВО.
По данным ведомства, во время проведения учений была отработана задача по уничтожению наступающего условного противника. Огонь по целям вели из танков Т72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация» и минометов различного типа. Координация огня велась с помощь беспилотников.
Сообщается, что на маневрах использовался опыт вооруженных конфликтов, в то же время применялись нестандартные решения в управлении войсками. На учениях были задействованы 3,5 тыс. солдат и офицеров, а также порядка 800 единиц боевой техники.
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Армия , Войска , Южная Осетия
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