Военные РФ в Южной Осетии «уничтожили» противника

Военные учения провели в Южной Осетии военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с югоосетинскими коллегами. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным ведомства, во время проведения учений была отработана задача по уничтожению наступающего условного противника. Огонь по целям вели из танков Т72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация» и минометов различного типа. Координация огня велась с помощь беспилотников.

Сообщается, что на маневрах использовался опыт вооруженных конфликтов, в то же время применялись нестандартные решения в управлении войсками. На учениях были задействованы 3,5 тыс. солдат и офицеров, а также порядка 800 единиц боевой техники.