Украина оценила возможность военного вторжения РФ

Вдоль границы в Крыму пока нет ударной группировки российских войск, все подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Об этом командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна в YouTube.

По его словам, ВСУ и правоохранительные органы усилили все виды разведки.

«Ежедневно добываются сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживаются до деталей», — рассказал Наев.

Он подчеркнул, что украинские силовики следят за возможностью переброски Россией дополнительных сил и средств на полуостров. Наев оценил возможность военного вторжения, заверив, что непосредственных угроз наступления на Херсонскую область пока не выявлено: «Нынешнее состояние таково, что пока враг не подготовил наступательную ударную группировку. Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации».

6 июля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. Он проинформировал, что корабли ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Причиной конфликта, по его словам, может стать атака российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. В Кремле слова Неижпапы назвали глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.