Эвакуацию из села в Росии связали с испытаниями ракеты

Все новости на карте

Британские СМИ связали эвакуацию из российской военной деревни Нёнокса с испытаниями новой смертоносной гиперзвуковой ракеты. Жителям посоветовали покинуть свои дома на 36 часов.

По данным издания Mirror, в прошлом году пять сотрудников атомной корпорации «Росатом» и два сотрудника Министерства обороны погибли в результате взрыва под Северодвинском. Также на месте происшествия был зафиксирован значительный скачок радиации.

Эвакуация, по-видимому, связана с окончательными испытаниями новой гиперзвуковой ракеты Циркон, — предположили сотрудники издания.

Начальник Нёнокского территориального отдела Валерий Машенков заявил о намерении вывезти жителей села 7 июля. Для этого будет выделено пять автобусов. Сельчан доставят в Северодвинск.

NEWS.ru писал ранее, что осенью 2019 года власти Северодвинска сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва на полигоне.