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СМИ Великобритании связали эвакуацию из села Нёнокса с испытаниями ракеты 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Эвакуацию из села в Росии связали с испытаниями ракеты
Фото: KharinAndrey/wikipedia.com
Британские СМИ связали эвакуацию из российской военной деревни Нёнокса с испытаниями новой смертоносной гиперзвуковой ракеты. Жителям посоветовали покинуть свои дома на 36 часов.
По данным издания Mirror, в прошлом году пять сотрудников атомной корпорации «Росатом» и два сотрудника Министерства обороны погибли в результате взрыва под Северодвинском. Также на месте происшествия был зафиксирован значительный скачок радиации.
Эвакуация, по-видимому, связана с окончательными испытаниями новой гиперзвуковой ракеты Циркон, — предположили сотрудники издания.
Начальник Нёнокского территориального отдела Валерий Машенков заявил о намерении вывезти жителей села 7 июля. Для этого будет выделено пять автобусов. Сельчан доставят в Северодвинск.
NEWS.ru писал ранее, что осенью 2019 года власти Северодвинска сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва на полигоне.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Росатом , Великобритания
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