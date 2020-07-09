Автомобиль армии США столкнулся с грузовиком в Польше

Грузовик американской армии столкнулся с польским грузовиком в местности Конотоп в Западно-Поморском воеводстве Польши . Об этом сообщил в четверг телеканал Polsat.

По информации телеканала, двое американских военнослужащих попали в больницу. Их жизни вне опасности.

Инцидент произошел на региональной дороге между городами Калиш-Поморский и Дравско-Поморске, где расположен полигон и дислоцированы солдаты США. Детали столкновения не сообщаются. На опубликованных фотографиях виден американский грузовик, перевозивший военный джип, и поваленный столб линий электропередачи.

По неофициальным данным, во время дождя американский грузовик с превышением скорости съезжал с холма, на повороте его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Оба грузовика попали в придорожный ров.

Дорога временно заблокирована. На месте работают пожарные, полиция и военная жандармерия.