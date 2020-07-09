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СМИ: автомобиль армии США столкнулся с грузовиком в Польше 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Автомобиль армии США столкнулся с грузовиком в Польше
Фото: Reuters
Грузовик американской армии столкнулся с польским грузовиком в местности Конотоп в Западно-Поморском воеводстве Польши. Об этом сообщил в четверг телеканал Polsat.
По информации телеканала, двое американских военнослужащих попали в больницу. Их жизни вне опасности.
Инцидент произошел на региональной дороге между городами Калиш-Поморский и Дравско-Поморске, где расположен полигон и дислоцированы солдаты США. Детали столкновения не сообщаются. На опубликованных фотографиях виден американский грузовик, перевозивший военный джип, и поваленный столб линий электропередачи.
По неофициальным данным, во время дождя американский грузовик с превышением скорости съезжал с холма, на повороте его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Оба грузовика попали в придорожный ров.
Дорога временно заблокирована. На месте работают пожарные, полиция и военная жандармерия.
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Армия , США , Польша
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