На фото попал макет японской гиперзвуковой ракеты 

На фото попал макет японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Её разработка ведётся с 2019 года.

午後は、東京都立川市にある航空装備研究所へ。先ずは、概況説明を受け、その後、次期戦闘機、軽量化機体構造、ウェポンリリース・ステルス化、ジェットエンジン、スクラムジェットエンジンの研究状況を確認し、戦闘機用統合火器管制技術の研究では、コックピットに乗り込み模擬戦闘試験を行いました。 pic.twitter.com/bnDyfEDgRG— 山本ともひろ℗ (@ty_polepole) July 7, 2020 Фотографию в Twitter опубликовал министр обороны Японии Томохиро Ямамото. Он посетил Исследовательский центр по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио.

Случайно попавший на снимок макет выполнен в разрезе. Можно увидеть основные элементы ракеты: аэродинамический обтекатель, часть с боевым зарядом, топливный бак, гибридный сверх— и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

В 2019 году стало известно, что Япония планирует создать двухступенчатый боеприпас. Первая ступень будет разгонять ракету до скорости в 3 Маха. Затем будет включаться прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме для разгона боеприпаса до 5 Махов. После этого двигатель будет переходить в гиперзвуковой режим со скоростью полёта ракеты до 15 Махов.

Также разработчики предполагает, что гиперзвуковая ракета сможет маневрировать, затрудняя её перехват.