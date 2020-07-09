Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фото попал макет японской гиперзвуковой ракеты 

Ferra.ru 39 минут назад
На фото попал макет японской гиперзвуковой ракеты
Фото: Ferra.ru
На фото попал макет японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Её разработка ведётся с 2019 года.
Фотографию в Twitter опубликовал министр обороны Японии Томохиро Ямамото. Он посетил Исследовательский центр по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио.
Случайно попавший на снимок макет выполнен в разрезе. Можно увидеть основные элементы ракеты: аэродинамический обтекатель, часть с боевым зарядом, топливный бак, гибридный сверх— и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
В 2019 году стало известно, что Япония планирует создать двухступенчатый боеприпас. Первая ступень будет разгонять ракету до скорости в 3 Маха. Затем будет включаться прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме для разгона боеприпаса до 5 Махов. После этого двигатель будет переходить в гиперзвуковой режим со скоростью полёта ракеты до 15 Махов.
Также разработчики предполагает, что гиперзвуковая ракета сможет маневрировать, затрудняя её перехват.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Ferra.ru: последние новости
Украина испытала турецкий ударно-разведывательный дрон Украина испытала турецкий ударно-разведывательный дрон В США рассказали, может ли АК-47 очищаться самостоятельно В США рассказали, может ли АК-47 очищаться самостоятельно Названы моря, на которых Украина разместит новейшие ракеты Названы моря, на которых Украина разместит новейшие ракеты
Комментарии
Армия , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Раскрыты доходы Фургала
Раскрыты доходы Фургала
ЛДПР сложит полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала
ЛДПР сложит полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала
Кто такой Иван Сафронов
Кто такой Иван Сафронов
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение