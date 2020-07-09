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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе 

ТАСС 1 час назад
Латвия заявила о приближении семи кораблей РФ
Фото: РИА Новости
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в четверг у границ балтийской республики были замечены семь российских военных кораблей.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в шести морских милях от территориальных вод, НВС 9 июля идентифицировали семь кораблей ВС России: корветы "Советск" и "Мытищи" класса "Каракурт" (малые ракетные корабли проекта 22800 по российской классификации — прим. ТАСС), корветы "Ливень" и "Пассат" класса "Нанушка" (малые ракетные корабли проекта 1234 по российской классификации — прим. ТАСС), корветы "Димитровград" и "Чувашия" класса "Тарантул" (ракетные катера проекта 1241 по российской классификации — прим. ТАСС) и корвет "Серпухов" класса "Буян-М" (малые ракетные корабли проекта 21631 по российской классификации — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении НВС в Twitter.
Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.
Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
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Армия , ИТАР-ТАСС , Латвия
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