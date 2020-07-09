Корейцы показали фюзеляж первого истребителя 

Южнокорейская компания KAI продемонстрировала фотографию частично собранного фюзеляжа первого лётного прототипа перспективного истребителя KF-X собственной разработки.

Разработка первого южнокорейского истребителя KF-X ведётся компанией KAI с 2016 года. Завершить сборку самолёта и провести его выкатку планируется в апреле 2021 года, а первый полёт истребителя может состояться в 2022 году. Истребитель создаётся в одноместной и двухместной версиях. Длина самолёта составит 16,9 метра, размах крыла — 11,2 метра, высота — 4,7 метра. Максимальная взлётная масса истребителя составит 25,4 тонны.

Перспективный самолёт будет способен выполнять полёты на скорости до 1,9 числа Маха и получит 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров. Разработку истребителя планируется завершить к 2026 году, после чего ВВС Южной Кореи планируют приобрести 120 новых самолётов к 2032 году. Они должны будут заменить устаревшие истребители F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter.

Производство и модернизация KF-X будут осуществляться по «американской схеме» — версиями. Первая версия истребителя Block 1 будет выпускаться до 2028 года. Она получит ограниченную номенклатуру вооружений. Версия Block 2 будет запущена в серийное производство с 2029 года, её боевые возможности не будут ограничены. Радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой для истребителя KF-X разработала корейская компания Hanwha Systems.

Тем временем китайцы в следующем году проведут первые лётные испытания нового палубного истребителя. В проекте разработки нового китайского палубного истребителя принимают участие Шеньянский научно-исследовательский и конструкторский авиационный институт, 29-й исследовательский институт и китайский производитель электроники CETC. Самолёт станет очередной разработкой КНР после истребителя нового поколения J-20, тяжёлого транспортного самолёта Y-20, а также палубного истребителя J-15.