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Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин 

РИА Новости и ещё 1 44 минуты назад
Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин
Фото: © AP Photo / Oded Balilty
Начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави помещён на карантин после контакта с офицером, который заразился COVID-19, сообщает пресс-служба израильской армии.
"Начальник генштаба неделю назад контактировал с офицером ЦАХАЛ, который получил сегодня положительный результат на COVID-19. В свете этого, в соответствии с инструкциями минздрава, начальник генштаба и другие офицеры будут помещены на карантин. Начальник генштаба будет находиться в изоляции и работать в соответствии с обычным графиком по мере возможности", — говорится в сообщении пресс-службы армии, опубликованном на официальной странице в Twitter.
Начальник генштаба чувствует себя хорошо и не проявляет симптомов, характерных для COVID-19, отмечается в сообщении. В ближайшее время он будет осмотрен врачом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Армия , Минздрав РФ , Генштаб , ЦАХАЛ
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