Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин 

Начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави помещён на карантин после контакта с офицером, который заразился COVID-19, сообщает пресс-служба израильской армии.

"Начальник генштаба неделю назад контактировал с офицером ЦАХАЛ, который получил сегодня положительный результат на COVID-19. В свете этого, в соответствии с инструкциями минздрава, начальник генштаба и другие офицеры будут помещены на карантин. Начальник генштаба будет находиться в изоляции и работать в соответствии с обычным графиком по мере возможности", — говорится в сообщении пресс-службы армии, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Начальник генштаба чувствует себя хорошо и не проявляет симптомов, характерных для COVID-19, отмечается в сообщении. В ближайшее время он будет осмотрен врачом.

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