В России занялись разработкой электрических пуль 

Сейчас разработка находится на стадии создания маленьких ёмких аккумуляторов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила гендиректор производящей средства самообороны компании «МАРТ ГРУПП» Екатерина Столяревская.

«Хотим перейти к вариациям с электрическими пулями. Они пока не получаются из-за того, что сейчас аккумуляторов достаточной ёмкости и маленьких нет. Это маленький электрошокер, который мы пытаемся запихнуть в размер пули. Пока он получается в размере картриджа. Это, по сути, полный цикл изделия с аккумулятором, который выстреливается на большое расстояние: 10-40 метров. Там должен быть аккумулятор, разрядники, конденсаторы и так далее, чтобы это было эффективно. Пока нет успешных испытаний. Мы ждём, что будет прорыв и будут созданы очень маленькие аккумуляторы».

Ранее производители средств самообороны предостерегли от покупки китайских электрошокеров. Это связано с тем, что изделия не проходят должных испытаний и несут опасность для их владельцев.