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«Может защищать от метеоритов». Focus рассказал о российском «Прометее» 

РИА Новости 29 минут назад
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные аналоги на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
"Самолеты-невидимки также станут легкой мишенью для новейшего комплекса", — отмечается в статье.
Издание также приводит слова главнокомандующего российских ВКС, который заявил, что "Прометей" станет первым поколеним систем противокосмической обороны.
"Дальность поражения комплекса составляет 600 км, что заставляет предположить, что его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел", — отмечает Focus.
Помимо этого, издание также приводит слова директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, который заявил, что "Прометей" может уничтожить любую цель в ближнем космосе и атмосфере и при этом оперативно перебрасывается на любое направление.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Как заявил РИА Новости в мае замминистра обороны Алексей Криворучко, первые комплексы С-500 могут появиться на вооружении российской армии уже в следующем году.
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Армия , Видео , Игорь Коротченко , Алексей Криворучко , РИА Новости
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