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Индонезия приобретает американские вертолеты Osprey V-22 

ИА Regnum 38 минут назад
Индонезия приобретает американские вертолеты Osprey V-22
Фото: Wikipedia
Средства массовой информации США сослались на проблемы в акватории острова Натуна из-за чего Индонезия покупает восемь американских транспортных вертолетов Osprey V-22, сообщает Sindonews.
«Индонезия могла бы купить V-22 — причина — Китай», — сообщалось в заголовке Forbes.
Госдепартамент США ранее одобрил предложение Индонезии о покупке восьми транспортных вертолетов Osprey V-22 стоимостью около 2 млрд долларов США.
«Индонезия возможно никогда не собиралась подписывать соглашение о покупке. Но нетрудно понять, как индонезийские вооруженные силы могут извлечь выгоду из приобретения такого рода оружия», — говорится в статье Forbes.
«Это сводится к одному слову: Натуна. Это группа островов в Южно-Китайском море. Та, на которую претендует Китай. Натуна является источником постоянной напряженности в регионе», — говорится в заявлении группы мозгового центра RAND, базирующегося в Калифорнии.
В настоящее время никто серьезно не отрицал, что остров Натуна принадлежит Индонезии.
Известно, что Индонезия реагирует на вторжения Китая, направляя патрульные самолеты, истребители и корабли ВМС в Южно-Китайское море. Но есть проблема. В Индонезии в этом регионе немного баз, и они недостаточно развиты. Большинство крупнейших морских портов и авиабаз Индонезии находятся в сотнях миль от Натуны.
Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 2200 тонн жмыха пальмового масла из провинции Восточный Калимантан отправят во Вьетнам.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , Катастрофы , Госдеп США , ИА REGNUM , Forbes , Индонезия , Китай , США
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