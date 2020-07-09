Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью 

Тверской области экипажи военно-транспортных самолетов Ан-26 провели тренировочные полеты в ночное время. Пилоты тренировали взлеты и посадки в условиях ограниченной видимости, а также ориентирование по маршруту по приборам ночного видения.

Ан-26 — это советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ Антонов. Он является модификацией исходной модели Ан-24. Ан-26 выпускается с 1968 года и является базовой моделью этого самолета. Существует более 20 модификаций этой модели. В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек. Самолёты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток — отсутствие багажных полок. Всего построено 1 403 самолёта этого типа.