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Секретный ядерный объект в Северной Корее оказался школой 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Секретный ядерный объект в КНДР оказался школой
Фото: Alexander F. Yuan / AP
Секретный ядерный объект в Северной Корее оказался военной школой. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на военный источник.
«Это здание на самом деле — политический военный университет командования зенитного подразделения Пхеньяна», — рассказал он.
По словам военного, школа не имеет ничего общего с ядерным оружием. Он подчеркнул, что там нет никаких подземных сооружений, а резервуар перед зданием используется для уборки и строительства.
Ранее американские исследователи заметили неизвестный ядерный объект неподалеку от Пхеньяна. Издание ссылалось на снимки компании Planet Labs, проанализированные монтерейским институтом Мидлбери.
Эксперты посчитали, что на фотографиях зафиксирован активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки. Первые подозрения о предназначении этого места появились еще несколько лет назад, но исследователи не обнародовали их из-за неуверенности в том, насколько такие выводы верны.
В конце июня сообщалось, что в честь 70-летия начала Корейской войны северокорейские дипломаты в очередной раз пригрозили США уничтожением: представители страны напомнили, что она располагает ядерными ракетами.
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Армия , Азия , КНДР , Пхеньян
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