«Русские Витязи» получили четыре истребителя Су-35С 

Все новости на карте

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Последние новости

Вот кто дал показания против Фургала

"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"

Что сказал Жириновский про задержание Фургала