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«Русские Витязи» получили четыре истребителя Су-35С 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
«Русские Витязи» получили четыре истребителя Су-35С
Фото: РИА Новости
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее экипажи авиагруппы прошли переучивание на новый тип авиационной техники в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
"Впервые самолеты Су-35С вошли в состав авиагруппы "Русские Витязи" в ноябре 2019 года. В 2016 году на вооружении авиагруппы поступили истребители Су-30СМ. В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники", — сообщают в военном ведомстве.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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