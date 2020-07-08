На Украине заявили о вторжении России с востока

Все новости на карте

Ранее, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа предположил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы обеспечить Крым пресной водой, со стороны полуострова.

Экс-начальник генштаба Украины Виктор Муженко выразил уверенность, что в этом случае Россия атакует со стороны Донбасса.

«Я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства», — заявил он.

При этом, по его мнению, перед нападением Россия обязательно проведет информационную диверсию с целью внести хаос в госуправление страной.

«Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции», — подчеркнул Муженко.

Резюмируя вышесказанное, он подчеркнул, что только после создания определенных условий на территорию Украины будут введены российские войска.