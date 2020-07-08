На Украине заявили о вторжении России с востока

Россия с целью восстановить водоснабжение Крыма нападет на Украину с востока, заявил в эфире программы «Вечерний тепловизор» бывший начальник украинского генштаба Виктор Муженко. Он подчеркнул, что введение российских войск на территорию страны предварят информационная и диверсионная операции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа предположил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы обеспечить Крым пресной водой, со стороны полуострова.
Экс-начальник генштаба Украины Виктор Муженко выразил уверенность, что в этом случае Россия атакует со стороны Донбасса.
«Я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства», — заявил он.
При этом, по его мнению, перед нападением Россия обязательно проведет информационную диверсию с целью внести хаос в госуправление страной.
«Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции», — подчеркнул Муженко.
Резюмируя вышесказанное, он подчеркнул, что только после создания определенных условий на территорию Украины будут введены российские войска.