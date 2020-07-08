Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль обвинили в связях с «Исламским государством» 

Lenta.ru 4 часа назад
Израиль обвинили в связях с «Исламским государством»
Фото: Hatem Moussa / AP
Службы безопасности ХАМАС арестовали нескольких членов салафитской группировки (ультраконсервативных мусульман) в палестинской Газе. Их подозревают в работе на израильские спецслужбы, передает газета Al-Akhbar со ссылкой на анонимный источник.
По его словам, связанные с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена на территории РФ) боевики планировали устроить теракты в Газе на мотоциклах, подобно тому, как другие террористы делали в августе 2019-го.
ХАМАС обвинил Израиль в попытке нарушить «стратегические системы сопротивления» Палестины, ради чего спецслужбы якобы и установили связи с салафитами.
На прошлой неделе МВД Газы заявило, что силы ХАМАС начали расследование в отношении ряда людей, совершавших «необычные перемещения». В результате были задержаны несколько человек: их обвинили в попытки провести теракты. Операцию якобы контролировала разведка Израиля.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Последние новости
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Армия , Ближний Восток , Хамас , МВД , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Погода
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение