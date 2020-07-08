Израиль обвинили в связях с «Исламским государством» 

Службы безопасности ХАМАС арестовали нескольких членов салафитской группировки (ультраконсервативных мусульман) в палестинской Газе. Их подозревают в работе на израильские спецслужбы, передает газета Al-Akhbar со ссылкой на анонимный источник.

По его словам, связанные с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена на территории РФ) боевики планировали устроить теракты в Газе на мотоциклах, подобно тому, как другие террористы делали в августе 2019-го.

ХАМАС обвинил Израиль в попытке нарушить «стратегические системы сопротивления» Палестины, ради чего спецслужбы якобы и установили связи с салафитами.