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В США рассказали о нежелании НАТО вмешиваться в конфликт Москвы и Киева 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
НАТО не хочет вмешиваться в конфликт Москвы и Киева
Фото: globallookpress.com
Если между Россией и Украиной начнется война, НАТО не станет в него вмешиваться. Об этом стало известно со слов экс-командующего Вооруженными силами США в Европе, генерала Бена Ходжеса телеканалу ТСН.
По его словам, это связано с тем, что Киев не член НАТО. Другая причина — прочные экономические отношения некоторых членов альянса с Россией, в частности, Германии и Турции, которые не хотят противодействовать Москве. «Даже мой собственный президент в Штатах не оказывает адекватного давления на Кремль», — поделился Ходжес.
6 июля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. Он также говорил, что корабли ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. В Кремле слова Неижпапы назвали глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.
12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.
Украинское правительство держит курс на вступление в блок. В мае президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , Политика , Бен Ходжес , Владимир Зеленский , ЕС , Правительство Украины , НАТО , Германия , Киев , Москва , США , Турция
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