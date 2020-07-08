Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов 

Министерство обороны России опубликовало видео работы российских зенитно-ракетных комплексов, которые являются основной огневой силой в системе противовоздушной обороны нашей страны. Ролик посвящен Дню зенитно-ракетных войск ВКС РФ.
Восьмое июля 1960 года, согласно директиве генерального штаба Вооруженных сил СССР, в штат Управления главнокомандующего Войсками Противоздушной обороны (ПВО) была введен должность командующего ЗРВ ПВО СССР. Эта дата считается днем основания ЗРВ. Первым боевым техническим средством, обеспечивающим защиту от нападения противника, стал С-25 «Беркут», система была принята на вооружение в 1955 году.