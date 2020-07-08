Учения вертолетов боевой авиации попали на видео 

Пилоты боевых вертолетов армейской авиации Южного военного округа Российской Федерации в ходе учений отработали групповую слетанность в составе звеньев. Основными ударными вертолетами российской армии являются Ми-28Н "Ночной Охотник", Ка-52 "Аллигатор" и многоцелевой вертолет Ми-35М.

Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» — это современный ударный вертолет, который предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.