Украинский министр обороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам телефонной беседы договорились усилить присутствие альянса в Чёрном море. Кроме того, во время разговора глава Минобороны Украины вновь подтвердил курс на вступление в НАТО и высказался за расширение сотрудничества с военным блоком. Как отмечают аналитики, Североатлантический альянс в последние годы ведёт активную деятельность в черноморском регионе. При этом эксперты считают, что главной целью такой политики является создание постоянной напряжённости на границах России

Глава украинского Минобороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора согласились усилить присутствие «сил и средств» в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Украины.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путём увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран — членов альянса», — говорится в сообщении на сайте.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в акватории Чёрного моря. По их мнению, обстановка в черноморском регионе продолжает ухудшаться из-за того, что Россия наращивает в нём «своё военное присутствие и меняет баланс сил».

Помимо этого, Украина выразила «заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе». Киев также пригласил государства — члены НАТО «присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года».

В украинском Минобороны подчеркнули приверженность «реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора». Кроме того, Таран поблагодарил генсека НАТО за «непоколебимую позицию» альянса в вопросе «незаконной аннексии Крыма и вооружённой агрессии РФ на востоке Украины» и поприветствовал решение Североатлантического совета о признании Украины партнёром с расширенными возможностями.

Напомним, Украина получила статус участника Партнёрства по расширенным возможностям НАТО 12 июня 2020 года. В альянсе тогда отметили, что это даёт Киеву более широкий доступ к натовским учениям и программам по повышению военной совместимости сил, а также предоставляет более развёрнутые возможности обмена информацией. При этом подчёркивалось, что этот статус никак не связан с вопросом о полноценном членстве Украины в НАТО.

Таран также заявил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками «необходимо восстановить регулярные заседания Комиссии Украина — НАТО на уровне министров». Глава министерства заверил, что Украина, будучи надёжным партнёром альянса, продолжит предоставлять силы и ресурсы для «операций по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО».

Североатлантическая активность

В последние годы НАТО последовательно укрепляет связи с Украиной. Это выражается в том числе в активной работе на территории страны военных советников из стран — членов альянса. Так, в декабре 2017 года тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак признал, что его ведомству оказывают услуги почти 70 натовских военных специалистов.

Кроме того, Киев постоянно участвует в военных учениях со странами альянса, в том числе на собственной территории. Только на этот год были запланированы американо-украинские учения Rapid Trident — 2020 и Sea Breeze — 2020, однако их пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. При этом в случае с Sea Breeze — 2020 было решено ограничиться лишь морской частью учений. Помимо американо-украинских учений в планах значатся украинско-румынские учения Riverain — 2020 и украинско-британские Warrior Watcher — 2020.

В то же время корабли НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Так, 7 июля стало известно, что три военных судна альянса прибыли в черноморскую акваторию. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Речь идёт о минно-тральной группе в составе греческой базы снабжения A470 Aliakmon, тральщика ВМС Испании М-33 Tambre и судна Gaeta ВМС Италии. В Минобороны РФ отметили, что Черноморский флот следит за активностью этих кораблей.

Ранее, в июне 2020 года, в акваторию Чёрного моря вошёл эсминец ВМС США USS Porter. Его действия отслеживали силы Южного военного округа (ЮВО) РФ.

Проявляет активность в данном регионе и авиация НАТО. В июле пресс-служба ЮВО сообщила, что истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота были подняты в воздух для перехвата самолёта-разведчика RC-135W Rivet Joint ВВС США. После идентификации самолёт взял курс на удаление от госграницы России, не нарушив её.

При этом в Киеве считают, что НАТО должно ещё активней действовать в черноморском регионе. В мае 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что «Киев хотел бы видеть большее присутствие ВМС НАТО и США» в Чёрном море.

Он отметил, что Украине и НАТО надо разработать «стратегию сдерживания России в черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах».

Раздражитель для России

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал идею увеличения присутствия НАТО в черноморском регионе «сомнительной», поскольку Североатлантический блок и так присутствует там в лице черноморских государств — членов альянса: Турции, Румынии и Болгарии.

В отношении же военных судов нечерноморских государств вне зависимости от их членства в альянсе действуют ограничения, прописанные в конвенции Монтрё, которая регулирует проход судов через черноморские проливы. Данный документ, в частности, предусматривает определённые лимиты на тоннаж кораблей и время их пребывания в регионе.

По словам Кнутова, Украина требует увеличить присутствие НАТО в Чёрном море, поскольку её собственный флот представляет собой печальное зрелище.

«За исключением фрегата советской постройки «Гетман Сагайдачный» приличных кораблей у них нет. Запад продаёт им старые натовские корабли по очень низкой цене. Их латают, подкрашивают, и украинские власти с помпой преподносят это как долгожданное супероружие. Однако специалистов это не обманывает: так боеспособный флот не создаётся», — сказал аналитик в комментарии RT.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что присутствие НАТО в регионе и без объявленного усиления «довольно серьёзное».

«Это не может не вызывать беспокойства у России, поскольку НАТО — крупнейший военный союз в мире, недружественно настроенный к нам. В настоящее время у российских границ постоянно проходят натовские учения. Данное заявление Тарана, по всей вероятности, может означать их интенсификацию, в том числе с участием Украины», — заявил аналитик.

При этом Кнутов отмечает, что постоянная активность НАТО в Чёрном море и на Украине имеет целью не реальные военные приготовления, а создание «зоны дискомфорта» для России.

«НАТО наплевать на Украину. Они её рассматривают в качестве очень удачного раздражителя для России. Им нужно постоянно создавать дискомфортную обстановку на рубежах нашей страны. Есть такая практика: если проводятся более или менее масштабные учения возле границ, то военные сопредельных государств должны реагировать, потому что в теории никто не может предсказать, чем они обернутся. Поэтому нам приходится поднимать свои войска, проводить незапланированные учения, что требует сил и затрат», — пояснил он.

В то же время Кнутов считает, что ни тесное сотрудничество с альянсом, ни расширенная партнёрская программа не сулят Украине реального вступления в НАТО.

«Это больше политическая поддержка киевского режима и его антироссийского курса. За счёт этого у украинского общества создаётся иллюзия, что Украина практически вступила в НАТО. Но это, конечно, обман. Украину лишь используют в глобальном противостоянии с Россией. У Киева незавидная роль», — уверен Кнутов.

Схожей позиции в данном вопросе придерживается и Шаповалов.

«Вероятность включения Украины, как и Грузии, в НАТО — нулевая. И реальной помощи в случае необходимости НАТО им не окажет. Однако в рамках партнёрства они будут посылать украинских и грузинских солдат в различные горячие точки для участия в операциях альянса, чтобы они там защищали интересы коллективного Запада», — отметил Шаповалов.

По словам Кнутова, Россия в этой ситуации последовательно выступает за поддержание международной безопасности и предсказуемости, чему натовская военная активность возле российских границ не способствует.

«Россия последовательно выступает против создания натовских баз в Грузии и на Украине. Это стратегическая задача. Ну и, конечно, мы занимаемся укреплением наших собственных войск — это главный залог нашей безопасности», — сказал Кнутов.

Присутствие НАТО в Черноморском регионе, конечно же, представляет угрозу для России, считает Владимир Шаповалов.