Названа дата поступления в войска систем С-350 «Витязь»

Перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" начали поступать на вооружение ВКС России . Новый комплекс ПВО должен прийти на смену принятым на вооружение в 1982 году зенитным системам С-300ПС.

Как сообщил газете "Красная звезда" начальник зенитных ракетных войск ВКС России, генерал-майор Сергей Бабаков , С-350 предназначен для обороны важнейших объектов и районов страны от массированных ударов авиации, а также крылатых и баллистических ракет. Дальность поражения целей — до 120 километров, высота поражения — до 25 километров. Скорость поражаемых целей — до 2500 метров в секунду.

Новый комплекс работает в тесном взаимодействии с системами ПВО большой дальности С-300В4, С-400. Комплекс "Витязь" предназначен для защиты этих дорогостоящих систем от ракетных атак. Кстати, одна пусковая установка С-350 может нести до 12 ракет с активной головкой наведения, чего нет у иностранных аналогов.

"В ходе испытаний заданные характеристики системы подтверждены успешными пусками зенитных управляемых ракет по баллистическим целям, целям на максимальную и минимальную дальность, маловысотным целям, имитирующим крылатые ракеты", — заявил Сергей Бабаков.