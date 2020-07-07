Израильская разведка сорвала заговор Ирана 

Израильское разведывательное агентство «Моссад» сорвало заговор с целью нападения на несколько израильских посольств. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на репортаж канала Channel 12.

Согласно сообщениям телеканала, заговор был спланирован Ираном . Отмечается, что объектом нападения должны были выступить посольства страны в Европе и по всему миру. Несмотря на то, что израильские власти подвергли цензуре список конкретных стран, в которых должны были совершиться атаки, новостной канал подчеркнул, что сотрудничество с этими государствами помогло предотвратить нападения.

Channel 12 не раскрыл других подробностей сюжета, источники информации также не были названы. Иран, в свою очередь, на данный момент никак не прокомментировал предполагаемый заговор.

В 2012 году, после покушения на израильских диппредставителей в Индии и Грузии, Израиль обвинил Исламскую Республику в аналогичной схеме действий, однако Тегеран отрицал свою причастность к событиям. В СМИ звучали предположения, что теракты против израильтян могли быть вызваны убийством в январе 2012 года иранского физика-ядерщика, в котором Иран обвинил Израиль.

Репортаж телеканала последовал на фоне слухов в СМИ о том, что Израиль в начале июля осуществил масштабную диверсию на ядерном объекте в городе Нетенз в иранской провинции Исфахан, в результате чего там произошел взрыв и начался пожар.

О взрыве на ядерном объекте стало известно 2 июля. После того как в прессе появились сообщения о пожаре, в Организации по атомной энергии Ирана, не вдаваясь в подробности, сообщили, что на объекте имел место некий инцидент. Городские власти лишь подтвердили, что там произошел пожар. Власти заверяли, что работа на объекте, несмотря на ЧП, не останавливалась.