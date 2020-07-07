Российские танки заметили на пути в Сирию

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Фотограф Йорук Исик заметил российский военный корабль «Саратов», следующий на пути в сирийский порт Тартус.

Наблюдатель в доказательство выложил в Twitter несколько снимков и подчеркнул, что суда подобного класса специализируются на перевозке бронетехники и танков.

Russia’s #Syria campaign continues: #ВМФ Project 1171 #ЧФ BlackSea Fleet 197th Landing Ship Brigade Tapir (NATO:Alligator) class tank/APC carrying LST Saratov 150 transited Bosphorus towards Med en route to Russian naval base in #Tartus (formerly 720th Logistics Support Point). pic.twitter.com/Z5d1OOGAGk— Yörük Işık (@YorukIsik) July 5, 2020

Исик сделал фотографии российского корабля, проходящего по проливу Босфор. Он отметил, что «Саратов» относится к 197-й бригаде десантных кораблей Черноморского флота.

« (Корабль) следовал через Босфор на пути к российской военно-морской базе в Тартус», — написал Исик, подчеркнув, что «Саратов» предназначается для транспортировки бронетехники и танков.