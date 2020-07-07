Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирию отправили корабль с российскими танками 

Павел Тиунов и ещё 1 43 минуты назад
Российские танки заметили на пути в Сирию
Фото: @YorukIsik
Фотограф Йорук Исик заметил российский военный корабль «Саратов», следующий на пути в сирийский порт Тартус.
Наблюдатель в доказательство выложил в Twitter несколько снимков и подчеркнул, что суда подобного класса специализируются на перевозке бронетехники и танков.
Исик сделал фотографии российского корабля, проходящего по проливу Босфор. Он отметил, что «Саратов» относится к 197-й бригаде десантных кораблей Черноморского флота.
« (Корабль) следовал через Босфор на пути к российской военно-морской базе в Тартус», — написал Исик, подчеркнув, что «Саратов» предназначается для транспортировки бронетехники и танков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», разведчики Минобороны Украины заявили о переброске из России в ДНР одиннадцати танков, восьми бронемашин, порядка тридцати автомобилей, нескольких вагонов с боеприпасами. Подчеркивалось, что военная техника и вооружение было переброшено через неконтролируемый украинцами участок границы.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Комментарии 150
Армия , Министерство обороны , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова отстояла в суде свои 22 квартиры
Волочкова отстояла в суде свои 22 квартиры
Есть жертвы: автобус со школьниками упал в водохранилище
Есть жертвы: автобус со школьниками упал в водохранилище
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Уничтожим все базы»: Киеву не советуют атаковать Крым
«Уничтожим все базы»: Киеву не советуют атаковать Крым
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
00:41
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Происшествия
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
00:15
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение