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К «любимому сирийскому командиру Путина» приставили российского спецназовца 

Lenta.ru 56 минут назад
РФ взяла под охрану «любимого командира Путина» в Сирии
Фото: @annanews_info
Сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана во время поездки в провинцию Ракка охранял российский военнослужащий. Спецназовец попал на фотографии, опубликованные в Twitterагентства ANNA-News.
Как пишут авторы «Канала специального назначения» в Telegram, приставленный к генералу военнослужащий — сотрудник Сил специальных операций ВС России. Он вооружен модифицированным для Минобороны пистолетом-пулеметом «Витязь», заметить его на фотографиях в Сирии — редкий случай, отмечает канал.
Генерал Сухель аль-Хасан после начала антитеррористической кампании России в Сирии стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу, встречался с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром» президента России Владимира Путина.
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Комментарии
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Ракка
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