В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Расположенные на авиабазе Мюртед системы ПВО тестируют на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.
Как сообщает издание Fighter Jets World, самолеты замечены в непосредственной близости от Мюртед и радара для обнаружения скоростных аэродинамических низколетящих воздушных целей в условиях помех РЭБ.
"Испытания планируется проводить до 26 ноября", — уточняет издание.
Турецкие военные не раскрывают результаты испытаний.