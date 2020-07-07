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Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции 

Российская Газета 55 минут назад
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Расположенные на авиабазе Мюртед системы ПВО тестируют на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.
Как сообщает издание Fighter Jets World, самолеты замечены в непосредственной близости от Мюртед и радара для обнаружения скоростных аэродинамических низколетящих воздушных целей в условиях помех РЭБ.
"Испытания планируется проводить до 26 ноября", — уточняет издание.
Турецкие военные не раскрывают результаты испытаний.
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Армия , Видео , Турция
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