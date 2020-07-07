Эсминец ВМС США ушел из Черного моря

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Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное, сообщает пресс-служба 6-го флота американских ВМС.

Во вторник, 7 июля, эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности, передает RT со ссылкой на пресс-службу флота.

Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО

Кроме того, 17 июня в Черное море вошел десантный корабль-док Oak Hill ВМС США.