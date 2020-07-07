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«Троянский конь» США: что будет в случае нападения Украины на Крым 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
Фото: РИА Новости Крым
НАТО и США вкладывают большие средства в модернизацию украинских вооруженных сил, но у ВСУ нет потенциала вести войну с Россией. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы "готовятся к полномасштабной военной конфронтации" с Россией и потерям во время борьбы за Крым". Главком не исключает, что российские военные попытаются "прорваться" в Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой.
"При распаде СССР у Украины был огромный потенциал. У них остались целые склады Центральной и Южной групп войск. Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период. США обучают украинскую армию по стандартам НАТО для ведения боевых действий. Вооруженные силы Украины прошли достаточно серьезную подготовку. Это уже не та армия, которая была в 2014 году", — сказал эксперт в комментарии изданию "Вечерняя Москва".
По его мнению, вооруженные силы Украины призваны выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для СССР: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону.
"Это один из элементов стратегии "троянского коня" США в отношении России, — подчеркнул он.
Кнутов добавил, что ВСУ сегодня "полностью подконтрольны" Североатлантическому альянсу. В этой связи слова главкома военно-морских сил Украины в большей степени отражает настроение тех сил в НАТО, которые нацелены на усиление давления на РФ.
Военный эксперт назвал заявление Неижпапы "политической бравадой" с целью привлечь внимание к Украине, о которой на фоне пандемии коронавируса "забыл весь мир".
Кнутов добавил, что в случае удара украинских военных по Крыму вооруженные силы РФ нанесут удар не только по частям, которые будут штурмовать Крым, но и по базам и штабам противника.
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Комментарии 18
Армия , Юрий Кнутов , НАТО , Вечерняя Москва , Республика Крым , США
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