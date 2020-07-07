«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым

Позавчера, как сообщал «Рамблер», командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские военные могут сделать попытку прорваться на юг Херсонской области Украины, а также что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, а украинский ракетный комплекс «Нептун» может быть применен с материковой части Украины на подходах к Севастополю.

«Политическая бравада», — прокомментировал вчера Кнутов.

Он убежден, что российские военные полностью уничтожат части ВСУ, которые пойдут на штурм Крыма, так же как и полностью уничтожат украинские базы и штабы.

Также эксперт отметил, что на данный момент Украина обладает лишь одним–двумя «Нептунами», и высказал мнение, что они не соответствуют заявленным характеристикам.