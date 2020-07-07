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«Базы ВСУ будут уничтожены»: сценарий войны за Крым 

Артём Кульша 30 минут назад
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
Фото: РИА Новости Крым
Россия полностью уничтожит базы и штабы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и части, которые могут атаковать Крым. Об этом военный эксперт Юрий Кнутов заявил изданию «Вечерняя Москва».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские военные могут сделать попытку прорваться на юг Херсонской области Украины, а также что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, а украинский ракетный комплекс «Нептун» может быть применен с материковой части Украины на подходах к Севастополю.
«Политическая бравада», — прокомментировал вчера Кнутов.
Он убежден, что российские военные полностью уничтожат части ВСУ, которые пойдут на штурм Крыма, так же как и полностью уничтожат украинские базы и штабы.
Также эксперт отметил, что на данный момент Украина обладает лишь одним–двумя «Нептунами», и высказал мнение, что они не соответствуют заявленным характеристикам.
При этом он выразил уверенность, что сейчас украинская армия уже не та, какой была в 2014 году, потому что прошла достаточно серьезную подготовку по стандартам НАТО.
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Комментарии 96
Армия , В мире , Юрий Кнутов , НАТО , Республика Крым
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