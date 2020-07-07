Пистолет на замену ПМ создадут в 2020 году 

Ожидается, что работа над стандартным и укороченными вариантами нового оружия завершится до конца года.

Созданный в 1948 году советским оружейником Николаем Макаровым пистолет, получивший имя в честь своего конструктора, до сих пор остаётся на вооружении в России и ряде стран мира. Принятый на вооружение почти 70 лет назад ПМ устарел морально и разработка его преемников ведётся уже давно — к концу 2020 года должен быть готов пистолет на замену легендарному оружию.

"Все силовые ведомства заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К. Опытно-конструкторские работы по двум пистолетам планируется завершить в этом году", — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Преемником ПМ должен стать ПЛ — пистолет Лебедева, который был разработан стрелком и конструктором Дмитрием Лебедевым с учётом особого внимания балансировке и эргономичности оружия. ПЛ-15 предназначен под патроны калибра 9x19 миллиметров «Парабеллум». Компактный пистолет имеет длину 220 миллиметров при длине ствола 127 мм, ширину 28 мм и высоту 136 мм. Ёмкость магазина — 14 патронов.

Переключатели флажкового предохранителя и затворной задержки, а также кнопка защёлки магазина сделаны двухсторонними для удобства использования пистолета правшами и левшами. Автоматика ПЛ-15 работает по принципу короткой отдачи ствола, а запирание производится его перекосом.

Ударно-спусковой механизм сделан самовзводным, куркового типа, со скрытым расположением и инерционным ударником. При включенном предохранителе курок и спусковой крючок разобщены. В целом ударно-спусковой механизм сконструирован таким образом, чтобы оружие не могло произвести самопроизвольного выстрела даже при падении с высоты.

Усилие нажатия на спусковой крючок у ПЛ-15 составляет четыре килограмма; длина хода крючка — семь миллиметров. Пистолет оснащён тактильным указателем наличия патрона в канале ствола — при наличии патрона в тыльной части затвора немного выступает специальный штиф, позволяющий на ощупь определить, заряжено ли оружие.