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Украинские власти указали, что Организация имеет полное юридическое право на введение своих представителей на территорию ДНР и ЛНР.

«Это один из возможных вариантов», — отметил вице-премьер в эфире телеканала ICTV.

Согласно информации украинских властей, ОБСЕ имеют мандат, подтверждающий юридическое право организации на введение миротворцев.

Решение относительно данного политического инструмента в Киеве еще не принято, однако он рассматривается как с большой вероятностью приемлемый для донбасской стороны.