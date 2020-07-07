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Киев раздумывает над введением миротворцев ОБСЕ в Донбасс 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Украинские власти указали, что Организация имеет полное юридическое право на введение своих представителей на территорию ДНР и ЛНР.
В настоящее время в Киеве рассматривается возможность введения миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на территорию Донбасса. Соответствующую информацию сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Это один из возможных вариантов», — отметил вице-премьер в эфире телеканала ICTV.
Согласно информации украинских властей, ОБСЕ имеют мандат, подтверждающий юридическое право организации на введение миротворцев.
Решение относительно данного политического инструмента в Киеве еще не принято, однако он рассматривается как с большой вероятностью приемлемый для донбасской стороны.
Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение относительно разрешения конфликта между Киевом и ЛНР и ДНР. По словам лидера РФ, альтернативы прямому диалогу в данной ситуации не существует.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Владимир Путин , Алексей Резников , ОБСЕ , Киев
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