Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму 

Ранее, как сообщал «Рамблер», главком ВМСУ заявил, что в Украине рассматривается возможность ведения войны с Россией, если последняя вторгнется в Херсонскую область с целью обеспечения Крыма пресной водой.

Кнутов подчеркнул, что заявления о возможном военном столкновении России и Украины не что иное, как «политическая бравада». Аналитик пояснил, что украинская армия могла нести потенциальную угрозу на момент распада СССР. Однако от былой мощи, уверяет Кнутов, не осталось и следа, поскольку «все было распродано и разворовано».

«На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на протяжении нескольких лет переподготовкой украинских военнослужащих занимаются военные эксперты США и НАТО , которые в результате снабдили их наступательным вооружением. Кнутов уверяет, что ВСУ постоянно отрабатывают атакующие операции. При этом он подчеркнул, что если Украина решится напасть на Крым, последствия будут разрушительными: ответный удар на себя примут не только силы, атаковавшие полуостров, но также штабы и базы, не участвовавшие в нападении.