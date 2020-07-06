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Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму 

Павел Тиунов 28 минут назад
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Фото: РИА Новости
В случае, если Украина решится на удар по Крыму, будут уничтожены не только силы, атаковавшие полуостров, но также базы и штабы в глубине страны, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов. Так аналитик прокомментировал громкое высказывание главы главнокомандующего Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главком ВМСУ заявил, что в Украине рассматривается возможность ведения войны с Россией, если последняя вторгнется в Херсонскую область с целью обеспечения Крыма пресной водой.
Кнутов подчеркнул, что заявления о возможном военном столкновении России и Украины не что иное, как «политическая бравада». Аналитик пояснил, что украинская армия могла нести потенциальную угрозу на момент распада СССР. Однако от былой мощи, уверяет Кнутов, не осталось и следа, поскольку «все было распродано и разворовано».
«На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей», — подчеркнул эксперт.
По его словам, на протяжении нескольких лет переподготовкой украинских военнослужащих занимаются военные эксперты США и НАТО, которые в результате снабдили их наступательным вооружением. Кнутов уверяет, что ВСУ постоянно отрабатывают атакующие операции. При этом он подчеркнул, что если Украина решится напасть на Крым, последствия будут разрушительными: ответный удар на себя примут не только силы, атаковавшие полуостров, но также штабы и базы, не участвовавшие в нападении.
«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — уточнил он.
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Комментарии 1
Армия , Юрий Кнутов , НАТО , Республика Крым
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