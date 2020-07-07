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В Турции высмеяли предложение США выкупить С-400 

Артём Кульша и ещё 1 47 минут назад
Предложение США выкупить у Турции российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 — очень смешное. Об этом, как сообщает издание «ПолитЭксперт», заявил бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. США этому препятствовали.
Например, летом 2019 года президент страны Дональд Трамп заявил, что наличие у Турции С-400 — препятствие для продажи ей американских истребителей F-35.
В июне 2020-го член Сената США от Республиканской партии Джон Тьюн предложил поправку к законопроекту об оборонном бюджете на 2021 год о том, что Соединенным Штатам следует выкупить у Турции С-400.
«Очень странное и смешное (заявление. — Прим. ред.)», — прокомментировал Якыш.
Он выразил уверенность, что Турция не продаст С-400, несмотря на то, сколь сильно наличие у нее этого ЗРК беспокоит Соединенные Штаты Америки. Беспокойство США экс-министр объяснил пониманием силы С-400, а невозможность перепродажи комплексов Турцией — тем, что это вызовет серьезную критику местной общественности.
Комментарии 66
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Оружие , США , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , Турция
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