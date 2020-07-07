Предложение США выкупить у Турции российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 — очень смешное. Об этом, как сообщает издание «ПолитЭксперт», заявил бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. США этому препятствовали.

Например, летом 2019 года президент страны Дональд Трамп заявил, что наличие у Турции С-400 — препятствие для продажи ей американских истребителей F-35.

В июне 2020-го член Сената США от Республиканской партии Джон Тьюн предложил поправку к законопроекту об оборонном бюджете на 2021 год о том, что Соединенным Штатам следует выкупить у Турции С-400.

«Очень странное и смешное (заявление. — Прим. ред.)», — прокомментировал Якыш.

Он выразил уверенность, что Турция не продаст С-400, несмотря на то, сколь сильно наличие у нее этого ЗРК беспокоит Соединенные Штаты Америки. Беспокойство США экс-министр объяснил пониманием силы С-400, а невозможность перепродажи комплексов Турцией — тем, что это вызовет серьезную критику местной общественности.