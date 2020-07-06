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Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Россия готовит к продаже за рубеж новейшие танки Т-14 на платформе «Армата», рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с сербским изданием «Глас ясности».
«Армату» протестировали в беспилотном режиме
Как отметил Шугаев, российские производители готовы предложить потенциальным покупателям системы ПВО, как С-300 и С-400, а также современные самолёты и вертолёты.
«Готовим к продажам лёгкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата». Одним словом, нам есть что предложить», — цитирует главу ФСВТС РИА Новости.
В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия уже получила предварительные заявки на экспорт танка на платформе «Армата».
Он добавил, что техника прошла испытания в Сирии.
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Армия , Видео , Денис Мантуров , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
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