Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специальную версию «Града» создали для китайских десантников 

Российская Газета 2 часа назад
Спецверсию «Града» создали для китайских десантников
Фото: РИА Новости
Части Воздушно-десантного корпуса Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение реактивную систему залпового огня В12.
РСЗО создана на шасси автомобиля с колесной формулой 4х4 и может десантироваться парашютным способом.
Сообщается, что на шасси монтируются два пакета с 20 направляющими, предназначенными для применения 122-мм ракетных снарядов с дальностью применения до 30 000 метров.
Военным экспертам данная установка напомнила 9К54 "Град-В" на шасси ГАЗ-66Б, созданный 53 года назад специально для советских ВДВ. У него было 12 направляющих. Боеприпасы могли поражать цели на расстоянии в 20 000 метров. Время перевода в рабочее положение составляло 3,5 минуты. Полный залп длится всего 6 секунд. Расчет — 2 человека.
Установка в боевом положении весила 6000 кг. Максимальная скорость по шоссе — 85 км/ч. Запас хода по топливу — 875 км.
Эти боевые машины в составе советского ограниченного контингента принимали участие в боевых действиях в Афганистане.
Если же говорить о легких самоходных РСЗО на вооружении армии Китая, до недавнего времени они имели лишь 12-ствольную 107-мм Тип 81, выполненную на платформе двухосного 3,5-тонного полноприводного вездехода. Ее дальность применения — всего 8 500 метров, расчет — 4 человека.
Такая же установка была смонтирована на многоцелевом транспортере CS/VP16B 6x6.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Российская Газета: последние новости
Вице-адмирал оценил заявление главкома ВМС Украины о войне с Россией Вице-адмирал оценил заявление главкома ВМС Украины о войне с Россией В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США В США "Буревестник" и "Посейдон" считают "ужасными системами" В США "Буревестник" и "Посейдон" считают "ужасными системами"
Комментарии
Армия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европе предрекли новую вспышку коронавируса
Европе предрекли новую вспышку коронавируса
Представитель Хазанова опроверг слухи о его смерти
Представитель Хазанова опроверг слухи о его смерти
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
В подвале НИИ Склифосовского нашли труп россиянина
В подвале НИИ Склифосовского нашли труп россиянина
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение