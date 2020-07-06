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Офицер ВВС США назвала домогательства ценой приема в армию 

Lenta.ru и ещё 1 58 минут назад
Офицер ВВС США: домогательства — цена приема в армию
Фото: Reuters
Свой комментарий она оставила под публикацией в Facebook о смерти 20-летней рядовой Ванессы Гиллен, которая заявляла о харассменте со стороны начальства, сообщает Daily Mail.
После критики в свой адрес Шоллер удалила комментарий, однако издание приводит его скриншот.
«Вы, ребята, шутите? Сексуальные домогательства — это цена вступления женщин в хороший мужской клуб. Если будешь плакать, как снежинка, то заплатишь эту цену», — написала подполковник в ответ пользователям, вступившимся за Гиллен.
Комментаторы также создали петицию с требование уволить офицера с работы в Висконсинском университете.
Гиллен пропала в конце апреля, ее останки обнаружили две недели назад. Солдат, подозреваемый в убийстве девушки, покончил с собой. Его бывшую жену задержали по подозрению в причастности к убийству — полиция считает, что она помогла расчленить и спрятать тело Гиллен.
Родственники служащей сообщали, что незадолго до пропажи Гиллен жаловалась на домогательства.
«Мы понимаем, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны своих начальников, как минимум, дважды, потому что она говорила об этом своей семье, друзьям и коллегам по работе», — сообщали они.
Кроме того, родные убитой призывали закрыть базу Форт-Худ.
По данным исследования Министерства обороны США за 2019 год, с 2016 по 2018 год резко возросло число домогательств в военных учебных центрах страны. Согласно последнему отчету Пентагона, уровень сексуального насилия в вооруженных силах в 2019 году увеличился на три процента.
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Комментарии 6
Армия , Пентагон , США
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