В подмосковной деревне Алабино под Наро-Фоминском прошел завершающей этап конкурса танкистов под названием "Танковый биатлон". Этап включал в себя полосу препятствий и огнестрельные рубежи для экипажей боевых машин. В конкурсе приняли участие лучшие танковые экипажи со всей страны. Участвовали как мужские, так и женские команды. Отборочные этапы предварительно проходили в каждом военном округе Российской Федерации. Механик-водитель одно из танков Оксана Дондук рассказала журналистам, с какими сложностями встречаются девушки-танкисты. Основной военной машиной, участвующей в конкурсе, стал танк Т-72. "Танковый биатлон" становится все более популярным среди иностранных экипажей.
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
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