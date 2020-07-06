Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией . Об этом заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская», передает РИА Новости.

Командующий боевым флотом добавил, что Украина намерена вернуть Крым , в связи с чем готовится к войне с Россией.

«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — объяснил он.

По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, отметил Неижпапа.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — подчеркнул он.

Ранее Неижпапа заявил, что ВМС Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун».