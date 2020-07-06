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Украинский флот начали готовить к войне с Россией 

Lenta.ru и ещё 7 31 минуту назад
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская», передает РИА Новости.
Командующий боевым флотом добавил, что Украина намерена вернуть Крым, в связи с чем готовится к войне с Россией.
«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — объяснил он.
По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, отметил Неижпапа.
«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — подчеркнул он.
Ранее Неижпапа заявил, что ВМС Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун».
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.
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Армия , Видео , Войска , Политика , Украина , Крым наш , Гражданская война , ЕС , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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