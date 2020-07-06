Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией 

РИА Новости и ещё 4 38 минут назад
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская".
По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.
"Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения", — заявил Неижпапа.
По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
"Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", — заявил Неижпапа.
Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил контр-адмирал.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Украинские политики отказываются восстановить подачу воды на полуостров, однако регулярно заявляют о "планах" России захватить Северо-Крымский канал. В действительности в республике есть источники пресной воды.
В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Комментарии 23
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Войска , Политика , Украина , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Американская дочь» Урганта собралась в Россию
«Американская дочь» Урганта собралась в Россию
МакSим впервые появилась на публике после болезни
МакSим впервые появилась на публике после болезни
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
01:19
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
В мире Конфликты
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
00:11
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
Происшествия
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
00:57
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение